По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

В отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого было открыто дисциплинарное производство, среду, 17 июня, кадровая комиссия на заседании рассмотрит вопрос его отстранении от должности до завершения расследования, сообщил сам Холодницкий на странице в Фейсбуке.

Согласно опубликованному Холодницким тексту документа, Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства относительно прокуроров 17 июня 2020 года в 10:00 рассмотрит на своем заседании ходатайство об отстранении руководителя САП от должности до завершения дисциплинарного производства.

В фото-копии второго обнародованного Холодницким документа указано, что производство по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко было открыто 10 июня.

"Ну что же... Может хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно", - прокомментировал Холодницкий.