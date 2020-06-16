События

15:05 16.06.2020

Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

1 мин читать
Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит иск президента Украины Владимира Зеленского к художнику, ведущему телеканала "Прямой" Сергею Пояркову.

Суть иска – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Заседание суда назначено 30 июня на 13:30.

Согласно ст.346 Уголовного кодекса Украины, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в адрес президента Украины и других высших должностных лиц государства, а также их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, 9 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" после высказываний телеведущего Пояркова в адрес президента Зеленского.

Теги: #поярков #зеленский #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 16.06.2020
Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

14:40 16.06.2020
Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

14:34 16.06.2020
По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

12:30 16.06.2020
Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

11:34 16.06.2020
Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

10:26 16.06.2020
Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

09:37 16.06.2020
Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

00:41 16.06.2020
Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

22:39 15.06.2020
Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло почти на 700 человек

Ученые лондонского колледжа начнут тестировать вакцину против COVID-19 на людях

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

Столтенберг обвиняет РФ в нарушении Основополагающего акта НАТО-Россия

Правительство Украины намерено инициировать усиление админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте

Столтенберг: Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, но блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией еще не снято

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА