Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит иск президента Украины Владимира Зеленского к художнику, ведущему телеканала "Прямой" Сергею Пояркову.

Суть иска – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Заседание суда назначено 30 июня на 13:30.

Согласно ст.346 Уголовного кодекса Украины, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в адрес президента Украины и других высших должностных лиц государства, а также их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, 9 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" после высказываний телеведущего Пояркова в адрес президента Зеленского.