Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" Гиркину

Правоохранители заочно сообщили бывшему так называемому "министру обороны ДНР" о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч .2 ст.438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове).

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено: в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

"В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории г.Славянск, где пытали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию. Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемый объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.