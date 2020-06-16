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11:27 16.06.2020

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

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Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце большого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - сообщает сайт партии во вторник.

Партия высказала соболезнования семье Порошенко.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник отца пятого президента госпитализировали с инсультом.

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в Румынии.

23 июня 2009 года ему было присвоено звание Героя Украины.

Теги: #порошенко #кончина #отец
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