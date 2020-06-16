События

11:25 16.06.2020

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

1 мин читать
Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

Украина, являясь партнером расширенных возможностей НАТО, получит более полный доступ к программе обучения, обмену информации, заявляет глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Как партнер расширенных возможностей Украина получит расширенный доступ к программе обучений и взаимозамещений, а также к более широкому обмену информации. Союзники по НАТО продолжают… поддерживать нашу страну в ее усилиях в проведении реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - заявил Завитневич на пленарном заседании парламента во вторник.

По его словам, эта программа предусматривает расширение практического оперативного взаимодействия, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам – странам партнерам занимать должности в штаб-квартире НАТО или в команде структуры альянса.

Завитневич напомнил, что Украина является одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Глава профильного комитета также сообщил, что средства в размере $250 млн на 2020 год по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине", одобренные конгрессом США на прошлой неделе, будут направлены на дополнительное обучение, приобретение об

Теги: #завитневич #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 16.06.2020
В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

09:23 16.06.2020
В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

08:42 16.06.2020
На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

08:24 16.06.2020
В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

07:44 16.06.2020
Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

07:11 16.06.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

03:32 16.06.2020
Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

00:41 16.06.2020
Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

23:28 15.06.2020
Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

На украино-польской границе возобновлено движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини"

Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

В ВСУ за сутки выявлены 6 случаев COVID-19, 143 человека болеет

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

Глава Минздрава Украины: вопрос проведения ВНО-2020 будет решен 19-20 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА