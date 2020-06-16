На украино-польской границе возобновлено движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини"

В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша заявила о возобновлении движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В эту же ночь Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского – "Медика", - указывается в сообщении.

По состоянию на утро вторника на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения: "Краковец – Корчева" "Рава-Русская – Хребенне" и "Ягодин – Дорохуск" и "Шегини – Медика".

Пешеходное сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини – Медика", где с начала июня отмечается рост пассажиропотока и скопление людей перед польским пунктом пропуска из-за продолжительных контрольных и санитарных мероприятий.

"В связи с этим, Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей", - указывается в сообщении.