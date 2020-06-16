События

08:42 16.06.2020

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

1 мин читать
На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, всего их получено 7 штук, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В учебно-тренировочном центре Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, который станция получила от первичной профсоюзной организации ГП НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего таких тоннелей получено 7 штук. Они оснащены индикатором бесконтактного измерения температуры и функцией дезинфекции рук.

Также в пресс-службе "Энергоатома" отметили, что "это дополнительный источник бесконтактного диагностирования и дезинфекции. Заправляются они специальным дезинфицирующим раствором, с расчетом на определенную проходимость. Поэтому Запорожская АЭС будет готова к любым изменениям эпидемической ситуации".

Теги: #запорожская_область #дезинфекция #украина #тоннели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 16.06.2020
В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

09:23 16.06.2020
В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

08:24 16.06.2020
В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

07:44 16.06.2020
Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

Паводок на Буковине идет на спад, запланировано восстановление движения транспорта

07:11 16.06.2020
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военные, еще у одного боевая травма

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

03:32 16.06.2020
Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

Передача кинотеатра "Киев" в аренду "Синема-Центра" признана законной

00:41 16.06.2020
Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

23:28 15.06.2020
Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

22:55 15.06.2020
Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Стерненко и активисты едут к дому Венедиктовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В двух областях Украины за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

В Украине 666 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 275 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – СНБО

Высокая заболеваемость коронавирусом в Украине не связана с увеличением тестирования – Степанов

В Украину без самоизоляции или обсервации будут впускать граждан из-за рубежа с небольшим количеством активных случаев заболеваний коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минздрава Украины: вопрос проведения ВНО-2020 будет решен 19-20 июня

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

За время эпидемии во Львовской области скончались 100 пациентов, инфицированных коронавирусом

Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток – Степанов

Высокая заболеваемость коронавирусом в Украине не связана с увеличением тестирования – Степанов

Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс., число инфицированных - 8 млн

Трамп подпишет указ о реформе полиции

В мире из-за Covid-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом

В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

Египет готовится с июля принимать туристов, прибывающие должны предоставить данные об отсутствии у них Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА