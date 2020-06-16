На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель - "Энергоатом"

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, всего их получено 7 штук, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В учебно-тренировочном центре Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, который станция получила от первичной профсоюзной организации ГП НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего таких тоннелей получено 7 штук. Они оснащены индикатором бесконтактного измерения температуры и функцией дезинфекции рук.

Также в пресс-службе "Энергоатома" отметили, что "это дополнительный источник бесконтактного диагностирования и дезинфекции. Заправляются они специальным дезинфицирующим раствором, с расчетом на определенную проходимость. Поэтому Запорожская АЭС будет готова к любым изменениям эпидемической ситуации".