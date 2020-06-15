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19:54 15.06.2020

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

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Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Всех задержанных участников акций под Шевченковским районным судом в Киеве отпустили, сообщила народный депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

"Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!" – написала она в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в понедельник у здания Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, произошли столкновения, в результате чего правоохранители задержали пять человек.

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители задержали пять человек возле Шевченковского райсуда.

"Происшествие произошло во время акции возле здания Шевченковского районного суда города Киева. Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали, их доставляют к управлению полиции для установления личных данных и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Полиция отметила, что после первоочередной проверки будет дана правовая квалификация действий задержанных.

Кроме того, народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что полиция избила депутата от "Голоса".

"Сегодня под зданием Шевченковского суда полиция задержала митингующих без всяких на то оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол. "Голос" выражает протест из-за задержания активистов и нападение на народного избранника", - написала Рудик.

Позже полиция начала служебную проверку в связи с информацией о возможном применении силы полицейским в ходе задержания.

В 10 утра понедельника Шевченковский райсуд продолжил избирать меру пресечения Стерненко. У здания суда сторонники активиста проводят акцию в поддержку Стерненко.

11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Теги: #киев #задержанные #освобождение #суд
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