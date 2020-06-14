События

15:08 14.06.2020

Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

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Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

В воскресенье утром 62-летний житель Изюма Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.

"От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы... Его доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о взрыве во дворе одного из домов в Изюме поступило в полицию в 9:30.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, установили, что мужчина жил вместе с женой. Из-за болезни у него были постоянные расстройства здоровья.

В воскресенье утром он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке.

Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #суицид #полиция #харьковская_область
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