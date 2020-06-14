Житель Харьковщины пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате
В воскресенье утром 62-летний житель Изюма Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату.
"От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы... Его доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сообщение о взрыве во дворе одного из домов в Изюме поступило в полицию в 9:30.
Полицейские, приехавшие на место происшествия, установили, что мужчина жил вместе с женой. Из-за болезни у него были постоянные расстройства здоровья.
В воскресенье утром он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке.
Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.