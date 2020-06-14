События

11:41 14.06.2020

За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

2 мин читать
За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,8 тыс. случаев, умерли за сутки 119, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3198 (36,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Всего в России зарегистрировано 528 тыс. 964 случаев коронавирусной инфекции, 6 тыс. 948 (за сутки - 119) умерших и 280 тыс. 50 выписанных (5 тыс. 409 - за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 тыс. 966. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

По сравнению с субботой немного увеличилось количество заболевших (было 8,7 тыс.) и умерших (было 114).

По данным штаба, в Москве за сутки выявлено 1 тыс. 477 новых случаев COVID-19, 50 человек из числа инфицированных скончались, 2 тыс. 133 - выздоровели. В субботу было больше случаев (1 тыс. 493), но меньше смертей (44).

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране было проведено 14,8 млн тестов, 306 тыс. за сутки, под меднаблюдением находятся 316 тыс. человек.

Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4-8,9 тыс. Темп общего прироста также остается незначительным - на уровне 1,7%.

Еще 28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Санкт-Петербурге, по три - в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Самарской, Челябинской, Архангельской, Нижегородской областях, по два - в Курской, Тульской, Ростовской, Ульяновской, Новосибирской, Белгородской областях, Краснодарском крае, по одному - в Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Амурской, Воронежской, Кировской, Пензенской, Тюменской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО.

Выявлено 717 случаев заболевания коронавирусом за сутки в Московской области, 256 - в Санкт-Петербурге, 254 - в Свердловской области, 229 - в Ханты-Мансийском АО, 219 - в Воронежской области, 215 - в Нижегородской области, 209 - в Иркутской области, 190 - в Тыве, 181 - в Коми, 167 - в Ростовской области, 166 - в Красноярском крае, 141 - в Челябинской области, 126 - в Саратовской области, 119 - в Ульяновской области, 114 - в Ямало-Ненецком АО, 110 - в Самарской области, 109 - в Архангельской области, по 108 в Волгоградской области, Новосибирской области. 107 - в Пермском крае, 105 - в Псковской области, еще в 62 регионах выявлено меньше 100 случаев заболевания.

Теги: #статистика #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 14.06.2020
Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

Коронавирус выявлен еще у более чем 650 жителей Армении

10:29 14.06.2020
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет – командование Медсил

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:55 14.06.2020
В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

В Киеве за сутки 66 новых случаев Covid-19 – Кличко

09:34 14.06.2020
За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

09:33 14.06.2020
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

21:11 13.06.2020
Нардеп фракции «Слуга народа» Перебийнос заболел коронавирусом – Гончаренко

Нардеп фракции «Слуга народа» Перебийнос заболел коронавирусом – Гончаренко

19:34 13.06.2020
ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

ПЦР-тесты показали отрицательные результаты на COVID-19 у всех членов делегации, которая была в Париже 12 июня – Офис президента

17:41 13.06.2020
Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

Увеличение количества выявленных случаев вызвано нарушениями противоэпидемических норм хозсубъектами – Ляшко

17:22 13.06.2020
Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

Вопрос проведения ВНО будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Зеленский: призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, которые являются базовыми принципами системы донорства

В "серой зоне" на Луганщине спасатели тушили пожар сухой травы и лесной подстилки на площади в 10 гектаров – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения – штаб ООС

В Хмельницкой области пиротехники уничтожили две ручные гранаты РГД-33 – ГСЧС

Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за убийства афроамериканца полицейским

В Черновицкой области пресечена деятельность группы наркодилеров – полиция

В Эстонии поминают жертв депортации 1941 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА