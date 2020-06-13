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14:46 13.06.2020

Кабмин Украины возобновляет работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения

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Кабмин Украины возобновляет работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения

Правительство Украины вчера, 12 июня, приняло постановление №477, которым исключил из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.

"Стоит заметить, что среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, после вступления в силу постановления №477 все пункты пропуска для воздушного сообщения через государственную границу Украины будут открытыми.

В то же время закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, а тмкже речной пункт пропуска в Киевском порту.

Теги: #авиасообщение #аэропорты #кабмин
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