На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

В Черновицкой области в ночь с пятницы на субботу в результате подмывания возникла угроза разрушения дамбы, а по состоянию на утро спасателям удалось временно уменьшить угрозу прорыва, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"12 июня около 23:00 вблизи с. Банилов Выжницкого района на р. Черемош в результате подмывания дамбы возникла угроза ее разрушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепляли дамбу совместными усилиями подразделения ГСЧС и представители органов местной власти и населения. "Всего для укрепления дамбы использовано около 1 тыс. Мешков щебня (около 20 тонн) и 12 м3 лесоматериалов", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 13 июня, в 05:00 работы по укреплению дамбы были завершены.

"Угроза прорыва дамбы временно отсутствует. Наблюдается постепенное снижение уровня воды ", - сообщили спасатели.

К проведению работ привлекалось 52 человека и 9 единиц техники из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 5 единиц техники.