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07:22 13.06.2020

Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

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Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Канада приветствовала решение НАТО привлечь Украину к своей Программе расширенных возможностей.

"Канада поздравляет решение сделать Украину партнером Программы расширенных возможностей НАТО. Украина - крепкий и преданный партнер операций НАТО", - сказано в сообщении миссии Канады при НАТО в микроблоге Тwitter.

В миссии отметили, что "независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности".

Как сообщалось, Украина получила статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Предоставление статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО сделает сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом еще более эффективным.

Теги: #канада #украина #поздравление #нато
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