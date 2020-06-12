Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

- Шевченковский районный суд Киева по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко объявил перерыв до 15 июня, сообщил сам Стерненко.

"Перерыв до 10:00 понедельника", - написал Стерненко в телеграм-канале.

Как сообщалось, сотрудники судебной охраны не применяли силу и спецсредства по отношению к людям, собравшимся в пятницу в Шевченковском суде в поддержку активиста Стерненко, которому суд избирал меру пресечения, а допуск в зал суда ограничен из-за карантинных требований.

Ранее у входа в здание Шевченковского райсуда произошли столкновения активистов с представителями правоохранительных органов.

Стерненко также вручили ходатайство об избрании в суде меры пресечения в виде домашнего ареста.

11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.