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20:17 12.06.2020

Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

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Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением заболевания коронавирусом у его жены Елены, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сказано в сообщении ОП на странице в Фейсбуке.

Также отмечается, что Зеленский ежедневно проходит тестирование методами ИФА, ПЦР и медосмотры. Помимо этого, презедент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим.

"Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам", - подчеркнули в Офисе президента.

Так, исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, она находится на амбулаторном лечении, при этом у главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

Теги: #президент #коронавирус #зеленская #особый_режим
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