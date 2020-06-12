В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором - Саакашвили

В Украине могут запустить механизм процессуальных соглашений с прокурором для урегулирования судебных споров с бывшими собственниками обанкротившихся бизнесов, о такой законодательной инициативе сообщил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Мы сейчас вводим норму, что можно будет достигать процессуальных соглашений... В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, $1,5 млрд вернули государству", – сказал он в ходе встречи Федерации работодателей Украины.

Саакашвили добавил, что планируется, в частности, урегулирование многолетних процессов.

"Нужно на конвейер поставить, и какое будет соглашение – минимальное, устраивающее обе стороны, и все – согласовали, пошли дальше", – сказал он.

По словам главы Нацсовета реформ на прошлой неделе состоялась первая встреча генпрокурора с бизнесом, после которой был создан инвестиционный департамент при Офисе генпрокурора.

"Поручения этому департаменту, которые она (генпрокурор – ИФ) отдала… - закрывать дела. KPI этого департамента – сколько выявили неправомерно открытых дел и сколько закрыли", – добавил Саакашвили.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) поддерживает добровольное досудебное погашение долга бывшими собственниками и связанными с обанкротившимся банком лицами и ждет законодательного урегулирования для этого.

Таким был ответ Фонда на письмо агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в котором последний как собственник банков "Финансовая инициатива" и VAB банк (ВиЭйБи банк) предложил осуществить реструктуризации долга, возникшего при выводе банков с рынка, а именно выплатить ФГФВЛ и НБУ 8 млрд грн на протяжении пяти лет.

Кроме того, согласно меморандуму МВФ, Украина намерена добиться ощутимого прогресса в снижении стоимости банкротства банков для государства, в том числе за счет поправок в законодательство и предоставлении ФГВФЛ права на судебное урегулирование со связанными лицами.

Запланировано, в частности, принятие поправок к закону о ФГВФЛ в качестве структурного маяка на конец октября 2020 года, которые усилят возможности Фонда требовать возмещения убытков от связанных сторон, не проявляя дефицит в ликвидационном имуществе, и без истечения срока исковой давности.