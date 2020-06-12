Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Киев и еще девять регионов Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина. Об этом было сообщено на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

"На сегодняшний день, кроме столицы, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине было подтверждено 683 новых случая инфицирования.