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14:57 12.06.2020

Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

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Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Киев и еще девять регионов Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантина. Об этом было сообщено на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

"На сегодняшний день, кроме столицы, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине было подтверждено 683 новых случая инфицирования.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание
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