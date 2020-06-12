Супруга Зеленского сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, у президента Украины - отрицательный

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, она находится на амбулаторном лечении, при этом у главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - написала Зеленская на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом она отметила, что "послабление карантина не означает, что COVID-19 исчез". "Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться", - написала первая леди.

Как сообщает Офис президента в "Телеграм-канале", во время рабочих встреч и в быту Зеленская постоянно соблюдала правил карантина и рекомендации Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

"Где и когда именно могло произойти заражение - пока не известно. Проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу уведомлены о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", - говорится в сообщении.