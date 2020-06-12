События

11:37 12.06.2020

У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал

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У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал

Служба безопасности Украины сообщает о размещении у дипломатических представительств РФ в Киеве, Одессе и Львове билбордов с гербом контрразведки, а в Харькове – патриотического мурала.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - сообщается на странице СБУ в пятницу.

12 июня в РФ государственный праздник – День России. Отмечается с 1992 года в честь принятия в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Теги: #рф #сбу #диппредставительства #контрразведка
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