Резкое увеличение количества больных коронавирусом вызвано устранением очереди с тест-образцами

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом, устранением очереди для лабораторного исследования.

"Мы устраняем очередь образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и затем делались исследования" сегодня на сегодня "или" сегодня на завтра ", - сказал Ляшко в эфире "Радио НВ".

Главный санврач подчеркнул, что самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области и там ожидают проверку 2 тыс. образцов крови. Эти тесты "сегодня или завтра утром" будут доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тыс. тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.