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01:16 12.06.2020

SpaceX подтвердила планы запуска в субботу очередной партии интернет-спутников Starlink

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SpaceX подтвердила планы запуска в субботу очередной партии интернет-спутников Starlink

Очередные 60 спутников будут запущены в субботу на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила в четверг компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) 13 июня во временное окно, которое открывается в 05:51 по времени Восточного побережья США (12:51 по Киеву).

Через примерно 15 минут спутники, каждый массой 260 кг, будут выведены на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это будет девятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 480 космических аппаратов и является крупнейшей в мире.

В рамках программы сопутствующего запуска ракета также должна будет вывести на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, уже состоящая из 15 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Согласно прогнозу погоды, условия для предстоящего запуска благоприятны на 80%.

После отделения от ракеты-носителя Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая уже дважды использовалась для запусков, должна будет совершить управляемую посадку на автоматической морской платформе Of Course, I Still Love You, находящейся в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось, предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 июня.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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