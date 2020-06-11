Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в среду перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия на следующее заседания из-за отсутствия кворума, сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк ("Голос").

"Учитывая, что в какой-то момент исчез кворум на заседании комитета, я как председательствующий выполнил свою обязанность и закрыл заседание", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Рассмотрение документа перенесено на следующее заседание.

"Но если бы проект постановления и рассматривался, фракция "Голос" ее бы не поддержала ни на комитете, ни в Верховной Раде", - добавил Железняк.

Как сообщалось, парламент заслушал Смолия 13 мая, по итогам отчета спикер парламента поручил профильному комитету подготовить проект постановления.

В ходе обсуждения отчета главы центробанка в парламенте его поддержали фракции "Евросолидарность" и "Голос", тогда как раскритиковали представители фракции "Слуга народа". В частности, глава профильного комитета Даниил Гетманцев указал, что "деятельность НБУ вызывает вопросы".