Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

Иностранцам для въезда в Украину после возобновления международного авиасообщения необходимо будет иметь страховой полис, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, рассматривается также вопрос тестирования приезжих на наличие коронавируса.

"Если говорить о пересечении границы, возобновлении международного авиасообщения, запланированного на 15 июня, то, что мы предлагаем совместно с Министерством инфраструктуры, – это ввести "красную" и "зеленую" зоны. "Красная" – страны, а которых эпидситуация хуже, чем в Украине, "зеленая" - лучше. При этом "зеленая" зона не предусматривает обсервацию и самоизоляцию. Кроме того, рассматриваем вопрос тестирования, но только исключительно медработниками. В то же время в обязательном порядке у приезжающих в Украину должен быть страховой полис. Все эти вопросы мы дорабатываем", - сказал Степанов.