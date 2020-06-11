К активисту Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ

Активисту Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины, сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбук.

"К Сергею Стерненко приехали с постановлением о принудительном приводе в СБУ", - написал адвокат в четверг утром.

При этом он отметил, что привод возможен, только если человек получил повестку, но не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки.

"Но Сергей, получив повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня", - пояснил Найем.

В связи с этим адвокат подчеркнул, что судья, принимая решение о принудительном приводе, пренебрег нормами процессуального кодекса.

"В 12:00 будем в СБУ. Переулок Аскольдов, дом 3А", - написал Найем.

25 мая 2018 года в Одессе на Стерненко было совершено покушение. Двое мужчин напали на него, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

В середине мая 2020г Стерненко на своей странице в Facebook сообщал, что СБУ вызвала его для вручения подозрения. "Меня вызвали в СБУ для уведомления о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - написал активист.

Он сообщил, что его вызывают по делу №1215 "для участия в следственных и процессуальных действиях", однако в каких именно, в сообщении СБУ не указывалось.