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07:49 11.06.2020

Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи

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Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи

Переговоры, которые состоятся на этой неделе между американскими и иракскими чиновниками, не приведут к выводу военных США из страны, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

"Я убежден, что правительство Ирака захочет сохранить американские и коалиционные силы",- сказал Маккензи во время веб-трансляции, организованной базирующимся в Вашингтоне Институтом Ближнего Востока.

"С моей точки зрения, мы находимся в Ираке, чтобы закончить разгром ИГИЛ и поддержать Ирак, когда они закончат это поражение и придут к окончательной победе над ним", - отметил он.

Уровень воинских контингентов будет одним из обсуждаемых вопросов в ходе нового раунда стратегических переговоров между Вашингтоном и Багдадом, намеченных на четверг. Также одной из главных тем станет возрождение ИГ в Ираке и Сирии.

На данный момент в Ираке находится примерно 5тыс. 200 американских военнослужащих, которые обучают иракские войска и выполняют контртеррористические миссии.

Теги: #ирак #сша #военные
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Интерфакс-Украина
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