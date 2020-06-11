Украина готова открыть два новых КПВВ на Донбассе, в рамках гуманитарной группы обсуждалось открытие закрытых из-за карантина КПВВ в адаптивном режиме – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня в очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ на линии разграничения по гуманитарным соображениям.

"В рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме", - сообщает пресс-служба Офиса президента.