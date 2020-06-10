МИД инициировало изменения, которые сделают получения украинских виз для иностранцев современным и удобным

Кабинет министров Украины в среду поддержал инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих ", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

В МИД подчеркнули, что приведение процедуры к лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Поддержанная правительством инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.

Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.