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21:10 10.06.2020

МИД инициировало изменения, которые сделают получения украинских виз для иностранцев современным и удобным

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МИД инициировало изменения, которые сделают получения украинских виз для иностранцев современным и удобным

Кабинет министров Украины в среду поддержал инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих ", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

В МИД подчеркнули, что приведение процедуры к лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Поддержанная правительством инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.

Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.

Теги: #визы #цифровизация #мид
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