События

18:52 10.06.2020

Возле Мариуполя прошли учения масштабные военные учения с участием подразделений Нацгвардии и ВСУ

2 мин читать
Возле Мариуполя прошли учения масштабные военные учения с участием подразделений Нацгвардии и ВСУ

Близ Мариуполя (Донецкая обл.) на военном полигоне "Урзуф" 9 июня завершились двухдневные масштабные военные учения с участием подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

"Учения имели целью повысить практические навыки командиров и усовершенствовать слаженность действия подразделений ротной тактической группы во время выполнения боевых задач. Маневр проходил при поддержке армейской авиации, ствольной артиллерии, минометных взводов 120 мм и 82 мм. Огонь направлялся на определенные цели с помощью аэроразведки. Во время условного боя было задействовано танки и взводы противотанковых управляемых ракет", - сообщает в среду пресс-служба Нацгвардии.

По легенде учений, на линии соприкосновения противник намеревался прорвать оборону. Условный враг готовился к проведению наступления силами механизированного батальона с целью прорыва обороны и разгрома подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, тем самым улучшить свое тактическое положение.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 НГУ выполнял задачи в составе общевойскового резерва одной из бригад Вооруженных сил Украины и продемонстрировал высокую готовность выполнять задачи на передовой.

"Ротно-тактическая группа "Азов" в составе общего военного резерва должна вытеснить противника, который вклинился и занял рубеж на взводно-опорном пункте одного из батальонов 10-й горно-штурмовой бригады, и уничтожить его огнем. Итак, ротно-тактическая группа направилась в район ожидания и согласно сигналам и командам управления выдвинулась на огневой рубеж, уничтожил противника и перешла в контрнаступление", - очертил задачи подразделения командир "Азова" "Редис".

Учения проводились по всей линии соприкосновения с подразделениями, входящими в состав общевойсковых резервов. Действия военных высоко оценил заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ ОС полковник Вадим Бидненко, которые наблюдали за маневрами.

"Результаты достигнуты на самом высоком профессиональном уровне. Взаимодействие на сегодняшний день лучшее за весь период привлечения подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины и других военных формирований для огневого поражения противника, применения авиацию, артиллерию, ПВО. Задание выполнено. Противник уничтожен", - отметил генерал-майор Ганущак.

Руководители учений отметили удачное сочетание маневренных сил и средств, а также прицельное огневое поражение.

"Таким образом, украинские военные в очередной раз доказали, что в случае обострения ситуации на Донбассе готовы в любой момент вступить в бой и дать достойный отпор врагу, который нагло вторгся на территорию нашей страны", - подытожили в пресс-службе Нацгвардии.

Теги: #всу #учения #нацгвардия #мариуполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 10.06.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

17:07 10.06.2020
Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

10:33 10.06.2020
В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

20:23 09.06.2020
В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

20:15 09.06.2020
В среду профильный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о переподчинении Нацгвардии президенту

В среду профильный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о переподчинении Нацгвардии президенту

17:57 09.06.2020
Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

11:03 09.06.2020
В ВСУ за прошедшие сутки 4 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки 4 новых случая заболевания COVID-19

18:19 08.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

10:32 08.06.2020
В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

18:25 07.06.2020
Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста во время рассмотрения в суде дела о срыве организованной Сивохо презентации

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

В Молдове выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки - почти 300 человек

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

Второй блок судебных слушаний по делу МН17 приостановлен до 22 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА