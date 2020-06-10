Возле Мариуполя прошли учения масштабные военные учения с участием подразделений Нацгвардии и ВСУ

Близ Мариуполя (Донецкая обл.) на военном полигоне "Урзуф" 9 июня завершились двухдневные масштабные военные учения с участием подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

"Учения имели целью повысить практические навыки командиров и усовершенствовать слаженность действия подразделений ротной тактической группы во время выполнения боевых задач. Маневр проходил при поддержке армейской авиации, ствольной артиллерии, минометных взводов 120 мм и 82 мм. Огонь направлялся на определенные цели с помощью аэроразведки. Во время условного боя было задействовано танки и взводы противотанковых управляемых ракет", - сообщает в среду пресс-служба Нацгвардии.

По легенде учений, на линии соприкосновения противник намеревался прорвать оборону. Условный враг готовился к проведению наступления силами механизированного батальона с целью прорыва обороны и разгрома подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, тем самым улучшить свое тактическое положение.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 НГУ выполнял задачи в составе общевойскового резерва одной из бригад Вооруженных сил Украины и продемонстрировал высокую готовность выполнять задачи на передовой.

"Ротно-тактическая группа "Азов" в составе общего военного резерва должна вытеснить противника, который вклинился и занял рубеж на взводно-опорном пункте одного из батальонов 10-й горно-штурмовой бригады, и уничтожить его огнем. Итак, ротно-тактическая группа направилась в район ожидания и согласно сигналам и командам управления выдвинулась на огневой рубеж, уничтожил противника и перешла в контрнаступление", - очертил задачи подразделения командир "Азова" "Редис".

Учения проводились по всей линии соприкосновения с подразделениями, входящими в состав общевойсковых резервов. Действия военных высоко оценил заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак и заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ ОС полковник Вадим Бидненко, которые наблюдали за маневрами.

"Результаты достигнуты на самом высоком профессиональном уровне. Взаимодействие на сегодняшний день лучшее за весь период привлечения подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины и других военных формирований для огневого поражения противника, применения авиацию, артиллерию, ПВО. Задание выполнено. Противник уничтожен", - отметил генерал-майор Ганущак.

Руководители учений отметили удачное сочетание маневренных сил и средств, а также прицельное огневое поражение.

"Таким образом, украинские военные в очередной раз доказали, что в случае обострения ситуации на Донбассе готовы в любой момент вступить в бой и дать достойный отпор врагу, который нагло вторгся на территорию нашей страны", - подытожили в пресс-службе Нацгвардии.