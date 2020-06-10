В Молдове выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки - почти 300 человек

В среду в Молдове зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 296 человек, скончались еще четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня было обработано 1587 тестов, из которых 1192 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 296 тестов дали положительный результат. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 10 321", - отмечается в сообщении минздрава.

Согласно сообщению, среди лиц, у которых в среду выявлен COVID-19, 31 работают в системе здравоохранения, трое из которых - врачи. Таким образом, количество инфицированных медицинских работников составляет 1827 человек, 22 из них скончалось.

"С сожалением сообщаем, что в среду скончалось еще четыре человек с диагнозом коронавирус. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах, в возрасте от 57 до 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания", - отмечается в сообщении.

Количество зарегистрированных в среду случаев коронавируса в Молдове является рекордным за все время проведения тестирования с 7 марта 2020 года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в субботу, 6 июня - 264 случая за один день. На прошлой неделе также зарегистрировано рекордное количество зараженных и скончавшихся от коронавируса за все время проведения тестирования. Согласно этим данным, с 1 по 8 июня подтверждено 1449 случаев заражения. Неделей раньше, с 25 мая по 1 июня, было зарегистрировано 1158 случаев, в остальные недели - менее тысячи.

Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ранее ограничений.