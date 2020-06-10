Danone прекращает рекламную компанию при участии Пореченкова – посол Украины во Франции

Французский производитель продуктов питания и воды Danone останавливает рекламную компанию с российским актером Михаилом Пореченковым после скандала с рекламой одного из брендов, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - написал посол в своем Twitter в среду.

Как сообщалось, Пореченков снялся в российской рекламе йогурта бренда Actimel. За сотрудничество с актером, который обстреливал позиции украинских военных в Донецком аэропорту, французская компания Danone была жестко раскритикована в соцсетях.

Позже компания "Данон" в Украине комментируя ситуацию заявила, что не может влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе России.

Напомним, в октябре 2014 года была обнародована видеозапись, на которой российский актер Михаил Пореченков в ходе посещения Донецка вместе с боевиками открыл огонь из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, который удерживали украинские силовики.

СБУ и МВД Украины возбудили уголовные производства в отношении Пореченкова за участие в незаконных вооруженных формированиях и в террористической деятельности.

Позже актер был включен в список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ему запрещен въезд на территорию Украины.

Группа Danone представлена в 140 странах мира. Ей принадлежит более 190 заводов, на которых работает более 100 тыс. сотрудников.

Производственные мощности Danone в Украине представлены двумя заводами: "Данон Днепр" и "Данон Кремез" (Кременчуг).