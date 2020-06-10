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12:26 10.06.2020

НАБУ подозревает главу ГИВЦ "Укрзализныци" и его экс-заместителя в коррупции при создании сервиса по продаже е-билетов на "Бориспольский экспресс"

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НАБУ подозревает главу ГИВЦ "Укрзализныци" и его экс-заместителя в коррупции при создании сервиса по продаже е-билетов на "Бориспольский экспресс"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили директора филиала "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) АО "Укрзализныця" (УЗ) и его экс-заместителя, а также владельца частной компании и директора частной компании о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Как сообщило НАБУ на сайте в среду, следствие установило, что в 2018 году, на период функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица УЗ инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса для "Бориспольского экспресса". Они сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать открытых торгов и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

По данным НАБУ, экспертиза, проведенная в пределах досудебного расследования, установила, что предоставленное ПО УЗ для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса https://booking.uz.gov.ua, следовательно, не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

"Разработчик указанного сервиса предложил "Укрзализныци" реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс" бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже е-билетов на пассажирские поезда. Однако УЗ выбрала закупку этой опции по 10,4 млн грн у другой компании, вероятно, связанной с бывшими должностными лицами госкомпании", - утверждает НАБУ.

Агентство заявляет, что, по замыслу организаторов схемы, привилегированный поставщик в дальнейшем должен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению IТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами УЗ преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна была внедрить на УЗсвой программный продукт по продаже билетов на "Бориспольский экспресс", который впоследствии под видом модернизации планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

"После начала досудебного расследования и ряда следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с избранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом, 10,4 млн грн остались на счетах государственной компании", - подчеркнули в НАБУ.

Действия всех указанных чиновников квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("незаконченное покушение на завладение денежными средствами АО "Укрзализныця" в особо крупном размере совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц").

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) устанавливают местонахождение других возможных участников преступления.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ и САП осуществляют с декабря 2018 года по публикациям в СМИ.

Теги: #набу #укрзализныця
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