Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

Очереди на ПЦР-диагностику коронавируса в лабораторных центрах значительно сократились, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Речь, в частности, идет о лабораторных центрах Киева, Луцка и Львова, уточнил он.

"Мы значительно сократили количество очередей в лабораториях с ПЦР-диагностикой. Теперь результаты в большинстве лабораторий предоставляются не позже чем через сутки. Особенно очереди в Луцке в лаборатории Минздрава - 706 образцов. Поэтому мы организационными методами помогаем сократить эти очереди и передаем образцы в несколько лабораторий. В частности, в предыдущие дни лаборатория Тернопольского лабцентра проводила исследования для Волынской области", - сказал он.

"Также очередь есть во Львове - там около 2 тыс. образцов. Поэтому вчера и сегодня там работает наша команда вирусологов национального уровня, которая помогает настроить очередные процессы в самой лаборатории. Кроме того, будем рассматривать возможность передачи образцов в другие лаборатории, чтобы достаточно быстро снять очередь. В Киеве была очередь около 7 тыс. образцов, в настоящее время все исследования сделаны под ноль. Проводятся исследования "сегодня на сегодня" или "на завтра". Незначительные очереди есть в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях", - добавил главсанврач.