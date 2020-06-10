События

10:03 10.06.2020

В Черновицкой области грабитель при задержании открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены

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В Черновицкой области грабитель при задержании открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены

Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двоих полицейских, сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, полицейские получили информацию о подготовке разбойного нападения на частный дом местного жителя.

"Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения. Во время следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности - разбойного нападения на частный дом", - указывается в сообщении.

К задержанию злоумышленника, который по имеющейся у правоохранителей информации был вооружен, привлекли спецподразделение КОРД. В доме, который был предположительной целью грабителя, была устроена засада.

"Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранение бедра", - сообщают в полиции.

Раненные полицейские с огнестрельными ранениями головы и голени, и злоумышленника с ранением бедра госпитализировали, им предоставляется медицинская помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Теги: #ограбление #черновицкая_область #полиция
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