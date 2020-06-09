В среду профильный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о переподчинении Нацгвардии президенту

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду рассмотрит законопроект №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", которым предполагается переподчинение Национальной гвардии от Министерства внутренних дел президенту.

Документ включен в повестку дня заседания профильного комитета парламента.

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский, а докладчиком от его имени на заседании выступит представитель гаранта Конституции в парламенте и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а содокладчиком станет председатель подкомитета Александр Бакумов. Законопроект предусматривает переподчинение Нацгвардии президенту, и выведение командования ею из-под юрисдикции МВД.

"Кроме этого в условиях особого периода осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мер по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защиты суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т.ч. и Национальной гвардией Украины, принадлежит не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны. Поэтому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины", - указано в пояснительной записке к законопроекту.