События

20:15 09.06.2020

В среду профильный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о переподчинении Нацгвардии президенту

1 мин читать
В среду профильный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о переподчинении Нацгвардии президенту

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду рассмотрит законопроект №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", которым предполагается переподчинение Национальной гвардии от Министерства внутренних дел президенту.

Документ включен в повестку дня заседания профильного комитета парламента.

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский, а докладчиком от его имени на заседании выступит представитель гаранта Конституции в парламенте и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а содокладчиком станет председатель подкомитета Александр Бакумов. Законопроект предусматривает переподчинение Нацгвардии президенту, и выведение командования ею из-под юрисдикции МВД.

"Кроме этого в условиях особого периода осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мер по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защиты суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т.ч. и Национальной гвардией Украины, принадлежит не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны. Поэтому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

 

Теги: #переподчинение #нацгвардия #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 07.06.2020
Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

13:17 04.06.2020
Наряды Нацгвардии усиливают прибрежные зоны и зоны отдыха вблизи Азовского моря

Наряды Нацгвардии усиливают прибрежные зоны и зоны отдыха вблизи Азовского моря

09:46 04.06.2020
Во Львовской области бывший солдат Нацгвардии получил травмы после "общения" с сельским головой

Во Львовской области бывший солдат Нацгвардии получил травмы после "общения" с сельским головой

09:27 04.06.2020
Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными массовыми акциями

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными массовыми акциями

19:10 03.06.2020
Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект об усовершенствовании регулирования уголовного процесса содержащим коррупционные риски

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект об усовершенствовании регулирования уголовного процесса содержащим коррупционные риски

21:40 01.06.2020
Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

19:32 17.05.2020
Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

08:19 16.05.2020
Нацгвардия Украины и Жандармерия Румынии продолжают сотрудничество

Нацгвардия Украины и Жандармерия Румынии продолжают сотрудничество

17:47 15.05.2020
Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

03:32 14.05.2020
Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены

Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены

Экс-главу Львовской обладминистрации подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Пожар в херсонской многоэтажке, охвативший крышу дома, ликвидирован, жертв нет

Казанский о заседании подгруппы ТКГ: Представители "ЛДНР" вели себя нервно, а РФ протеста не высказывал

ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

Министр финансов Португалии уходит в отставку, не останется главой Еврогруппы на второй срок

Госисполнитель передала материалы о выплате ПриватБанком в пользу офшоров Суркисов $257 млн в Нацполицию для открытия уголовного производства

Эйфелева башня 25 июня откроется для посещений

В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА