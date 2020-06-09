Экс-нардеп Грановский отвергает обвинения в захвате столичного ТРЦ Sky Mall

Экс-нардеп, бизнесмен Александр Грановский отвергает обвинения в захвате столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Sky Mall и считает фейком "дорожную карту" захвата объекта, сообщил он в Facebook.

"Вы показали всем бумажечку, на которой нет никаких автографов, так что принадлежность этого документа так же легко приписывается и вашему клиенту при наличии желания (…) Обвинения Тедера - фарс", - написал Грановский, обращаясь к адвокату Егору Бодрову, представляющему интересы основателя Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера в конфликте вокруг ТРЦ Sky Mall.

По словам бизнесмена, договор об оказании правовой помощи между Arricano и юридической фирмой "Юридический партнер" в ходе разбирательства по возвращению контроля компании над Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшей ТРЦ Sky Mall, в рамках которого был предусмотрен гонорар в размере $15 млн, является "юридическим беспределом" и "взяткой".

"Меня ровным счетом не интересует судьба этого восьмитысячного уголовного производства, итак все давно исследовано в рамках предыдущих семи тысяч уголовных и судебных дел здесь в Украине, там в Англии, на Кипре, на БВО, в Голландии, Латвии и еще Б-г знает где. Я 100 лет в обед не имею никакого отношения к этому объекту незавершенного строительства и непоколебимого источника удовольствия", - подчеркнул Грановский.

Как сообщалось, эстонский предприниматель Хиллар Тедер, основатель Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда ТРЦ в Украине, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.

Адвокат Егор Бодров сообщил, что сейчас проводится экспертиза так называемой "дорожной карты", по которой происходил захват Sky Mall. После ее завершения он пообещал обнародовать фамилии всех причастных.

Как сообщалось, конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.

Arricano - ведущий девелопер торговых центров в Украине с европейскими инвестициями. В 2013 году акции компании были размещены на Альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.

В настоящее время Arricano владеет и управляет пятью построенными торговыми центрами, владеет 49,9%-ной долей в торговом комплексе Sky Mall, а также земельными участками для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования.

В январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Для получения контроля над управлением и финансовыми потоками ТРЦ компании необходимо добиться восстановления корпоративной структуры активов Assofit, существовавшей на момент начала арбитражных споров. Для этого Assofit должна возобновить контроль над ООО "Призма Бета", доли в котором были переданы другим компаниям. Кроме того, в собственность "Призма Бета" необходимо вернуть ТРЦ со всеми составляющими объектами, которые в 2014 году были переведены в банк "Пивденный". В компанию Assofit также должны вернуться кредиты на общую сумму порядка $100 млн, права выплаты по которым были выведены на другие кипрские структуры.