События

15:41 09.06.2020

Пьеса харьковского драматурга Тернового отобрана для чтения на фестивале Next Stage Europe в Германии

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Пьеса драматурга и актера харьковского "Театра на Жуках" Дмитрия Тернового "Палата N7", которая заняла второе место в национальном конкурсе радиодрамы, отобрана для актерских чтений на фестивале Next Stage Europe в Потсдаме (Германия).

Как сообщает пресс-служба харьковского "Театра на Жуках", на июньском фестивале в Потсдаме, что организован Hans Otto Theater Potsdam, литературным фестивалем Lit: Potsdam и Гете Институтом, ежегодно представляются по одному драматургическому произведению от Украины, Беларуси, Молдовы и России. В этом году все события фестиваля проходят в режиме онлайн.

"Я невероятно рад, что состоятся чтения этой пьесы, и надеюсь, что немецкой аудитории станет понятнее, что происходит в Украине. Очень важно доносить информацию об этом различными способами, в том числе средствами театра", - отметил Терновой.

Так, пьеса рассказывает историю взаимоотношений молодых людей Юлии, проживающей на оккупированной территории, и украинского военного Романа, что оказались с тяжелыми ранениями на соседних койках в больнице.

Палата N7 в 2018 году вышла в финал конкурса "Радиодрама UA/UK", куда поступило около 200 текстов. Конкурс был организован совместно Британским Советом, "UA: Украинское радио" и Художественным арсеналом. А премьера пьесы состоялась в эфире "UA: Радио Культура" в сентябре прошлого года.

Так, в записи радиоверсии принимали участие режиссер "Театра на Жуках" Ольга Терновая (роль Юлии), украинский поэт, участник АТО Олег Короташ (роль Романа) и сам автор Дмитрий Терновой (Сергей Михайлович, доктор). Постановщицей радиозаписи стала продюсер спецпроектов "UA: Радио Культура" Светлана Свиридко-Серова.

Дмитрий Терновой - драматург и театральный менеджер, соучредитель и актер харьковского "Театра на Жуках". Ранее его пьеса "Детализация" в переводе Лидии Нагель была поставлена в Баденском государственном театре (Карлсруэ) и издана в немецком журнале Theater heute.

Терновой ранее работал специальным корреспондентом агентства "Интерфакс-Украина" в Харькове.

Теги: #культура #театр #терновой #харьков
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