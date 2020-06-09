Украина привлекла к работе политгруппы ТКГ в качестве представителей ОРДЛО журналистов Гармаша и Казанского, врача Либстера и юриста Горана

Украина 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы заявленных со стороны украинской делегации представителей временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам, Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.

Приглашенными представителями от Луганской области со стороны украинской делегации стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

"Включение в делегацию представителей ОРДЛО, приглашенных со стороны Украины, можно расценивать как реализацию украинской модели исполнения "Минска". Таким образом, Украина впервые за 6 лет переговоров в рамках переговорного процесса смогла демонополизировать функцию России по привлечению ею граждан РФ, в качестве якобы "представителей Донбасса", - отметил собеседник агентства.