Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

Следствие по расследованию обстоятельств гибели рейса МН17 не комментирует информацию о том, что генерал-полковник российской ФСБ Андрей Бурлака идентифицирован как заинтересованное лицо, однако заверяет, что расследование будет продолжено до тех пор, пока не будут установлены те, кто ответственен за эту трагедию.

Так в понедельник на пресс-брифинге ответила на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар (Digna van Boetztlaer). Ранее сообщалось, что исследовательская группа Bellingcat идентифицировала Бурлаку как одного из причастных к делу о сбитом "Боинге" MH17.

"Мы хотим найти правду, мы хотим, чтобы было понятно, кто ответственен за то, что произошло, и мы делаем это шаг за шагом", - заявила она.

Говоря о том, как долго будут продолжаться следственные действия, Бутзелар отметила, что когда в 2014 году это расследование было начато, "мы не ожидали, что будем сегодня с этим делом здесь, в суде". "Это был пошаговый процесс, и мы пойдем туда, куда нас приведет расследование. Мы говорили, что расследование продолжается, чтобы установить правду и тех, кто отдал приказ в отношении этого "Бука", - подчеркнула прокурор.

Вместе с тем, Бутзелар воздержалась от того, чтобы предоставить детали расследования, которое продолжается.