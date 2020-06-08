События

13:52 08.06.2020

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 50 тыс

1 мин читать
Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 50 тыс

В Беларуси по состоянию на 8 июня зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 823 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня - 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.

По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 08.06.2020
Минобороны Украины ожидает поставки 27 аппаратов ИВЛ

Минобороны Украины ожидает поставки 27 аппаратов ИВЛ

12:00 08.06.2020
Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 7 областей

Требованиям Минздрава по инцидентности для послабления карантина не отвечают Киев и 7 областей

11:04 08.06.2020
В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину

В Минздраве напомнили о необходимости самоизоляции или обсервации для всех приезжающих в Украину

10:49 08.06.2020
Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

Садовый и Козицкий просят правительство разрешить ослабление карантина во Львове и области

10:42 08.06.2020
В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

10:41 08.06.2020
Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина

Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина

10:32 08.06.2020
В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

10:01 08.06.2020
В Дании ослабили ограничения и разрешили собираться группами до 50 человек

В Дании ослабили ограничения и разрешили собираться группами до 50 человек

09:38 08.06.2020
В Грузии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

В Грузии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

09:32 08.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерландские адвокаты настаивают на необходимости встречи с обвиняемым в деле МН17 Пулатовым

Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди

В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето - обсерватория

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

Китай не отвечает на предложения Австралии обсудить смягчение напряженности в отношениях - австралийский министр

В Нидерландах начинается второй блок слушаний в деле МН17: суд подведет итоги первого блока, а прокуратура расскажет о том, как проходило следствие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА