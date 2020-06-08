Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 50 тыс

В Беларуси по состоянию на 8 июня зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 823 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня - 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.

По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.