Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина

Базы отдыха в Украине могут начать работу уже с 10 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Согласно с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения, они все уже есть на сайте Минздрава, все могут с ними ознакомиться", - сказал он на брифинге в понедельник.

В то же время, открытие баз отдыха в разных областях зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", - напомнил Степанов.