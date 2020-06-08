События

10:41 08.06.2020

Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина

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Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина

Базы отдыха в Украине могут начать работу уже с 10 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Согласно с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения, они все уже есть на сайте Минздрава, все могут с ними ознакомиться", - сказал он на брифинге в понедельник.

В то же время, открытие баз отдыха в разных областях зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", - напомнил Степанов.

Теги: #база_отдыха #степанов #коронавирус
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