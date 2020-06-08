В Грузии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 810, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 915 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 237 человек. Выздоровели 683 человека, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.

По решению правительства в Грузии, с понедельника в стране отменяются запреты и ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, восстанавливается транспортное сообщение между городами, начинают работать рестораны и гостиницы, пункты обмена валюты.