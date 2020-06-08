События

08:45 08.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

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Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс., число инфицированных - более 7 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 понедельника достигло 402 тыс. 852 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 673, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья этот показатель составлял 4 тыс. 195 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 7 млн 15 тыс. 128 инфицированных COVID-19, рост составил 118 тыс. 952 тыс. против 156 тыс. 156 сутками ранее, излечились более 3,14 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 91 тыс. 666 человек, скончались 406 тыс., излечились 3,4 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 942 тыс. 363 (110 тыс. 514 скончавшихся), Бразилии - 691 тыс. 758 (36 тыс. 455), Великобритании - 287 тыс. 621 (40 тыс. 625), Индии - 257 тыс. 486 (7 тыс. 207), Испании - 241 тыс. 550 (27 тыс. 136), Италии - 234 тыс. 998 (33 тыс. 899), Перу - 196 тыс. 515 (5 тыс. 465), Франции - 191 тыс. 102 (29 тыс.158), Германии - 185 тыс. 750 (8 тыс. 685), Турции - 170 тыс. 132 (4 тыс. 692), Иране - 171 тыс. 789 (8 тыс. 281), Чили - 134 тыс. 150 (1 тыс. 637), Мексике - 117 тыс. 103 (13 тыс. 699), Пакистане - 103 тыс. 671 (2 тыс. 067), Саудовской Аравии - 101 тыс. 914 (712).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 52,1 против 51,6 в воскресенье. В США он достиг 340 человек, Испании - 580, Великобритании - 597, Италии - 561, Бразилии - 176, Франции - 447, Германии - 105, Турции - 56, Иране - 99, Индии - 5, Перу - 166, Чили - 115, Мексике - 106, Пакистане - 9, Саудовской Аравии - 20.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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