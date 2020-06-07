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23:53 07.06.2020

В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

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В Молдове за сутки скончались 10 человек от COVID-19, выявлено 189 новых случаев заболевания – Минздрав

В Молдове за последние сутки от коронавируса Covid-19 скончались 10 человек, также зарегистрировано 189 новых случаев заражения, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье вечером в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 828 тестов, из которых 685 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 189 результатов оказались положительными. Все случаи местной передачи. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 9700", - сказали в министерстве.

По их данным, "среди подтвержденных в воскресенье случаев - 18 обнаружено у медицинских работников". "Общее количество зараженных медицинских работников составляет 1777 человек", - говорится в сообщении.

"За последние сутки скончалось еще 10 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Число жертв пандемии в нашей стране возросло до 341 человека",- подчеркнули в Минздраве.

Согласно пресс-релизу, из медицинских учреждений после выздоровления были выписаны еще 188 пациентов. В общей сложности от коронавируса излечились 5 638 человек.

Режим чрезвычайного положения в Молдавии действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня.

С 1 июня власти объявили о поэтапной отмене введенных ограничений. Были открыты рынки, парикмахерские, восстановлено движение поездов и междугородних автобусов, открыты все магазины - за исключением торговых центров. В понедельник открываются все торговые центры, за исключением размещенных в них ресторанов, кафе и развлекательных кортов. С 15 июня возобновляется авиасообщение.

При этом, количество случаев заражения ежедневно растет. Так, в понедельник было 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник - 147, в среду - 247, в четверг - 223, в пятницу - 229, в субботу - 264. Зарегистрированное в субботу количество инфицированных является рекордным за все время проведения тестирования на COVID-19.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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