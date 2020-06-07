События

21:09 07.06.2020

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

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Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье после акции в бельгийской столице против расизма и полицейского насилия возникли беспорядки.

Зачинщики, в частности, разбивали полицейские автомашины. СМИ сообщают о разгромленных магазинах. Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео видно как погромщики бьют витрины.

На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет.

Телеканал RTBF сообщил, что, по его данным, правоохранителям удается вернуть к нормальной обстановку в квартале Матонге.

Беспорядки были развязаны после того, как у Дворца правосудия завершилась манифестация под лозунгом "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, на которую собралось около 10 тыс. участников.

Она была организована движением "Belgian Network for Black Lives" как часть проходящих в эти дни в мире протестных акций после убийства полицейским во время задержания в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Теги: #бельгия #ситуация #протесты
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