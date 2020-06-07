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19:20 07.06.2020

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

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Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Профессор Брюссельского свободного университета Ив Коппитерс допускает, что эпидемия коронавируса в Бельгии может быть подавлена до конца июня.

"Если мы хотим раз и навсегда положить конец этой эпидемии, а это возможно сделать до конца июня, нужно сохранить предохраняющие меры и быть в состоянии взять под контроль новые очаги (инфекции - ИФ)", - заявил эксперт в воскресенье в передаче телеканала RTBF.

При этом он подчеркнул, что "в третьей фазе (выхода Бельгии из режима изоляции - ИФ), которая начинается в понедельник, пока необходима осторожность".

"В плане санитарном у нас хорошие условия для продолжения выхода из изоляции", - считает профессор Коппитерс. По его словам, в стране позитивные эпидемиологические показатели.

Минздрав Бельгии объявил в воскресенье о 154 новых случаях заражения коронавирусом. По его данным, новые инфицирования имеют тенденцию снижения по 6-7% в день.

За минувшие сутки был госпитализирован 21 пациент с диагнозом коронавируса, и 101 выписался из больниц как выздоровевший. Число госпитализаций в последнее время сокращается на 3-4% в день.

За сутки среди инфицированных коронавирусом в Бельгии умерли 15 человек.

 

Теги: #ес #бельгия #сроки #коронавирус
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