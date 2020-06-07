В Киевской области задержан мужчина, который пытался продать 30 кг ртути

Правоохранители в Киевской области задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался продать высокотоксичное химическое вещество - металлическую ртуть, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли почти 30 кг ртути, по ценам "черного рынка", стоимость которой составляет более 45 тыс. грн. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили высушенное вещество зеленого цвета – конопли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое направлено на экспертизу. Транспортное средство, на котором злоумышленник перевозил ядовитое вещество, тоже изъято и помещено на площадку временного содержания.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.