События

23:42 06.06.2020

Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

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Неизвестный в Житомирской области избил нардепа от "Слуги народа"

В Житомирской области неизвестный мужчина на одной из автозаправок избил народного депутата из фракции "Слуга народа" Юрия Заславского, передает местное интернет-издание Житомир.info.

По информации издания, поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле с. Заричаны Житомирского района произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из них потерял сознание и упал на землю.

Отмечается, что пострадавшим оказался нардеп от "Слуги народа" Юрий Заславский. Мужчина получил травмы - ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Интернет-издание ссылается на подтверждение данной информации пресс-службой Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, которая отметила, что в настоящее время возбуждено уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает информацией о данном происшествии непосредственно от правоохранительных органов.

Теги: #нардеп #инцидент #украина #житомирская_область
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