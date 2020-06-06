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20:45 06.06.2020

Шмыгаль: количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

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Шмыгаль: количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тыс. новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - написал премьер на своей странице в Фейсбуке.

Шмыгаль также напомнил, что Кабинет министров обновил программу кредитования "5-7-9%". "Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%", - отметил он.

Кроме того, Кабмин подал в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

"Это так же дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады. Всего на различные программы кредитования бизнеса мы закладываем примерно 10 млрд грн. Если будем видеть дополнительную потребность, то соответствующие программы будем увеличивать", - подчеркнул премьер.

Теги: #шмыгаль #флп #украина
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