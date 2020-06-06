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13:50 06.06.2020

Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

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Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

Благодаря слаженным действиям, пограничникам Украины и Венгрии удалось спасти жизнь 28-летнего украинца, который прыгнул с моста и без сознания находился в реке.

Как сообщила Госпогранслужба Украины, в пятницу вечером пограничный наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда во время несения службы заметил как по реке Тиса на территории Венгрии течением сносит человека без признаков жизни.

Пограничники сообщили об этом венгерским коллегам.

"Вскоре пограничники Венгрии сообщили, что обнаружили неизвестного мужчину без сознания и вызвали скорую помощь. Украинским правоохранителям удалось предварительно установить, что 28-летний украинец, местный житель приграничья, прыгнул с моста, который находится на территории Украины. Далее, вероятно, получив травму, мужчина не смог справиться со стремительным течением реки и его начало сносить на территорию соседней страны", - указано в сообщении.

Мужчину удалось спасти: венгерские пограничники своевременно среагировали, достали его из воды и оказали помощь.

Во время погранично-представительской встречи венгерские правоохранители передали мужчину украинским пограничникам. "Что натолкнуло человека на такой поступок, он пока не объяснил", - отмечено в сообщении.

Теги: #река #венгрия #украинец #пограничники
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