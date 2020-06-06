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13:04 06.06.2020

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

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Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Руководство Украины приняло решение о развертывании рабочих программ и создании новых рабочих мест на Павлоградском химзаводе, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщается на сайте МВД Украины, в субботу Аваков посетил Павлоградский химзавод.

"Несколько месяцев назад у нас была ситуация, когда Павлоградский химический завод почти прекратил работу. Большое количество людей уволили, потому что свернули ряд программ. Это было сделано неквалифицированно, ошибки допустили местные руководители и руководители в Киеве. Я знаю проблематику этого предприятия еще с 2014 года. Кабинет министров и СНБО приняли решение - развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем тоже занимается этот завод ", - отметил глава МВД.

Аваков заявил, что после визита отчитается президенту Украины о том, какие проблемы есть на производстве и как их можно решить.

"Отдельно также необходимо решать вопрос Павлоградских шахт. Правительство ищет решения, чтобы в ближайшее время эти шахты заработали", - добавил глава МВД.

В свою очередь директор завода Леонид Шиман отметил, что в феврале указом президента была восстановлена ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", - отметил Шиман.

Аваков отметил, что руководство завода ввело отдельный контроль за соблюдением экологической безопасности как на заводе, так и в районе производства.

Павлоградский химический завод занимается четырьмя направлениями деятельности - утилизация, производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей и производство взрывчатых материалов. Все производственные процессы, связанные с взрывчаткой или опасными химическими веществами, происходят автоматически, без участия людей, чтобы минимизировать риски на производстве.

Теги: #топливо #павлоград #химзавод #ракеты #аваков
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